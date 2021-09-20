  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе
В тренде

Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

MLS
(1 голосов)

Матч завершился ничейным результатом

Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Фото: Инстаграм Ромео Бекхэма

Новина українською

Ромео Бекхэм, сын бывшего игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма, дебютировал в профессиональном футболе.

19-летний футболист вышел в стартовом составе "Форт Лодердейл" в матче с ФК "Тормента" в рамках USL League One — третьего по значимости дивизиона. Ромео играл на позиции правого полузащитника и был заменен на 79-й минуте встречи, которая завершилась ничейным результатом (2:2).

Напомним, что "Форт Лодердейл" — резервная команда ФК "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм Форт Лодердэйл Страйкерс (США)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...