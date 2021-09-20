Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе
Матч завершился ничейным результатом
Фото: Инстаграм Ромео Бекхэма
Ромео Бекхэм, сын бывшего игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма, дебютировал в профессиональном футболе.
19-летний футболист вышел в стартовом составе "Форт Лодердейл" в матче с ФК "Тормента" в рамках USL League One — третьего по значимости дивизиона. Ромео играл на позиции правого полузащитника и был заменен на 79-й минуте встречи, которая завершилась ничейным результатом (2:2).
Напомним, что "Форт Лодердейл" — резервная команда ФК "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.
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