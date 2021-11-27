Нани покинул клуб МЛС

Португальский полузащитник "Орландо Сити" Луиш Нани объявил, что покидает клуб:

“Все хорошое заканчивается. После трех прекрасных сезонов, полных ярких моментов, новых друзей и спортивных успехов, я ухожу из “Орландо Сити”. Орландо — город, который я могу назвать своим домом, с замечательными людьми и фантастическими болельщиками, но мой контракт закончился, и клуб решил не продлевать его. Для меня было честью быть капитаном в клубе в его первом матче плей-офф и выйти в финал турнира MLS Is Back. Я никогда не забуду, как фанаты поддерживали меня и мою семью с того момента, как мы приехали во Флориду. Я желаю вам всего лучшего”, - написал Нани в соцсетях.

Контракт португальца действителен до конца этого года. Пока у него нет официальных предложений по продолжению карьеры.

Напомним, что Нани выступает за “Орландо” с февраля 2019-го года. В составе американского клуба он провел 132 матча, забив 31 гол и отдав 18 результативных передач. Самым высоким результатом полузащитника с командой является финал турнира MLS Is Back, в котором летом 2020-го "львы" уступили "Портленду" 0:2.

Добавим, что в Европе португалец выступал за "Манчестер Юнайтед", "Спортинг", "Лацио", "Валенсию" и "Фенербахче". В его активе 16 трофеев, в том числе победа в Лиге чемпионов. Также Нани завоевал титул Чемпиона Европы в 2016 году.