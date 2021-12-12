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Сдержал обещание. ВИДЕО, как главный тренер Нью-Йорк Сити отпраздновал победу в МЛС в одних трусах

MLS
(1 голосов)

В МЛС новый чемпион

Сдержал обещание. ВИДЕО, как главный тренер Нью-Йорк Сити отпраздновал победу в МЛС в одних трусах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня ночью только после серии пенальти "Портленд Тимберс" и "Нью-Йорк Сити" смогли определить победителя плей-офф МЛС.

"Городяне" вели в счете с 41-й минуты, но пропустили за несколько секунд до конца основного времени. В конце концов, Нью-Йорк Сити все же одержал победу в серии пенальти (4:2).

Главный тренер команды Ронни Дейла перед началом работы в клубе пообещал, что в случае победы в чемпионате он отпразднует ее в одних трусах. Свое слово норвежский специалист сдержал, раздевшись перед всей командой и прыгая в нижнем белье с трофеем.

Отметим, что Дейл второй год работает в МЛС и это его первый трофей в США. До этого он завоевывал по два титула с шотландским "Селтиком" и норвежским "Стремсгодсетом".

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В статье: Ронни Дейла Нью-Йорк Сити
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