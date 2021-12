Сдержал обещание. ВИДЕО, как главный тренер Нью-Йорк Сити отпраздновал победу в МЛС в одних трусах

Сегодня ночью только после серии пенальти "Портленд Тимберс" и "Нью-Йорк Сити" смогли определить победителя плей-офф МЛС.

"Городяне" вели в счете с 41-й минуты, но пропустили за несколько секунд до конца основного времени. В конце концов, Нью-Йорк Сити все же одержал победу в серии пенальти (4:2).

Kept their cool when the pressure was on. #NYCFC



The full #MLSCup shootout. pic.twitter.com/TbLpuy1sVg