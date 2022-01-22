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ВИДЕО, как игрок МЛС голыми руками взял змею и выбросил ее с тренировочной базы

MLS
(1 голосов)

Человек без страха пресмыкающихся

ВИДЕО, как игрок МЛС голыми руками взял змею и выбросил ее с тренировочной базы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В североамериканской МЛС сейчас межсезонье и команды готовятся к возобновлению чемпионата. "Интер" Майами проходит сбор во Флориде, где на тренировку коллектива Фила Невилла пришел интересный гость.

Змея заползла на территорию комплекса, где находится команда. Полузащитник Брек Ши не побоялся пресмыкающегося и начал искать подход к нему, чтобы выбросить его на безопасное расстояние. В конце концов у игрока это удалось: змея сдалась под настойчивостью американца. Футболист положил ее в мусорный бак, а потом работник клуба его вместе со змеей вывез подальше.

“Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: “Осторожно, там змея!” Но я просто хотел её увидеть”, - прокомментировал ситуацию Ши в интервью Miami Herald.

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В статье: Брек Ши Интер Майами
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
22.01.2022 в 12:35
довб ойоб, вона ж вкусити може
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