ВИДЕО, как игрок МЛС голыми руками взял змею и выбросил ее с тренировочной базы

В североамериканской МЛС сейчас межсезонье и команды готовятся к возобновлению чемпионата. "Интер" Майами проходит сбор во Флориде, где на тренировку коллектива Фила Невилла пришел интересный гость.

Змея заползла на территорию комплекса, где находится команда. Полузащитник Брек Ши не побоялся пресмыкающегося и начал искать подход к нему, чтобы выбросить его на безопасное расстояние. В конце концов у игрока это удалось: змея сдалась под настойчивостью американца. Футболист положил ее в мусорный бак, а потом работник клуба его вместе со змеей вывез подальше.