ВИДЕО, как игрок МЛС голыми руками взял змею и выбросил ее с тренировочной базы
Человек без страха пресмыкающихся
Getty Images/Global Images Ukraine
В североамериканской МЛС сейчас межсезонье и команды готовятся к возобновлению чемпионата. "Интер" Майами проходит сбор во Флориде, где на тренировку коллектива Фила Невилла пришел интересный гость.
Змея заползла на территорию комплекса, где находится команда. Полузащитник Брек Ши не побоялся пресмыкающегося и начал искать подход к нему, чтобы выбросить его на безопасное расстояние. В конце концов у игрока это удалось: змея сдалась под настойчивостью американца. Футболист положил ее в мусорный бак, а потом работник клуба его вместе со змеей вывез подальше.
We can confirm ???? https://t.co/QfflulFN0V pic.twitter.com/EEqwYrl6GP— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2022
“Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: “Осторожно, там змея!” Но я просто хотел её увидеть”, - прокомментировал ситуацию Ши в интервью Miami Herald.
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