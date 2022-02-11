"Моя футболка стоит больше, чем ваши". Легенда MLS – об обмене джерси с Ибрагимовичем

Экс-футболист "Портленд Тимберс" Диего Валери рассказал в эфире TNT Sports о том, как он и его бывший партнер по команде Себастьян Бланко совершали обмен джерси с экс-форвардом "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

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"Мы с Себой отдали ему две наши футболки после матча, в котором наша команда обыграла "Гэлакси". Правда, сам Златан взамен нам дал только одну, причем сказал, что мы должны разрезать ее пополам – мол, его стоит больше, чем наши".