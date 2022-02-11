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"Моя футболка стоит больше, чем ваши". Легенда MLS – об обмене джерси с Ибрагимовичем

MLS
(1 голосов)

Интересный случай

"Моя футболка стоит больше, чем ваши". Легенда MLS – об обмене джерси с Ибрагимовичем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-футболист "Портленд Тимберс" Диего Валери рассказал в эфире TNT Sports о том, как он и его бывший партнер по команде Себастьян Бланко совершали обмен джерси с экс-форвардом "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

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"Мы с Себой отдали ему две наши футболки после матча, в котором наша команда обыграла "Гэлакси". Правда, сам Златан взамен нам дал только одну, причем сказал, что мы должны разрезать ее пополам – мол, его стоит больше, чем наши".

"Естественно, он был расстроен из-за поражения, тем не менее, потом он отправил нам еще одну майку. Играть против Златана было впечатляюще. В рамках первого поединка он просто убил нас, создал все моменты "Гэлакси" и забил два гола. Во втором, уже дома, мы сыграли отлично и забили 4 мяча. Ибрагимович был злой. Приятно играть против таких футболистов".

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В статье: Себастьян Бланко Златан Ибрагимович MLS Диего Валери
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
11.02.2022 в 11:38
Прав Ибра) Ни о Бланко, ни о Валери ничего раньше не слышал. А Ибру знает весь мир)
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