Дуглас Коста отметился первым голом за Лос-Анджелес Гэлакси ударом со штрафного. ВИДЕО
Бразилец уже феерит в США.
instagram.com/douglascosta
Дуглас Коста активно обживается в США, где он сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".
Бразилец не забывает время, проведенное в Украине - уже
Теперь же вингер отметился и первым голом за новую команду.
Мяч получился эффектным - после удара со штрафного и рикошета от соперника.
Douglas Costa scores his first goal for LA Galaxy— B/R Football (@brfootball) March 12, 2022
(via @MLS)pic.twitter.com/G8jkKXvP1c
Этот удар сравнял счет в матче - 2:2.
Правда, в итоге его команда все же пропустила еще раз и уступила.
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