Дуглас Коста отметился первым голом за Лос-Анджелес Гэлакси ударом со штрафного. ВИДЕО

Дуглас Коста активно обживается в США, где он сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

Бразилец не забывает время, проведенное в Украине - уже успел высказаться в поддержку и выйти на поле с флагом нашей страны .

Теперь же вингер отметился и первым голом за новую команду.

Мяч получился эффектным - после удара со штрафного и рикошета от соперника.

Douglas Costa scores his first goal for LA Galaxy



