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  3. Дуглас Коста отметился первым голом за Лос-Анджелес Гэлакси ударом со штрафного. ВИДЕО
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Дуглас Коста отметился первым голом за Лос-Анджелес Гэлакси ударом со штрафного. ВИДЕО

MLS
(1 голосов)

Бразилец уже феерит в США.

Дуглас Коста отметился первым голом за Лос-Анджелес Гэлакси ударом со штрафного. ВИДЕО

instagram.com/douglascosta

UA-Футбол
Новина українською

Дуглас Коста активно обживается в США, где он сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

Бразилец не забывает время, проведенное в Украине - уже успел высказаться в поддержку и выйти на поле с флагом нашей страны.

Теперь же вингер отметился и первым голом за новую команду.

Мяч получился эффектным - после удара со штрафного и рикошета от соперника.

Этот удар сравнял счет в матче - 2:2.

Правда, в итоге его команда все же пропустила еще раз и уступила.

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В статье: Дуглас Коста MLS
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