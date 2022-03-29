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Бекхэм имеет план, как объединить Месси с другими звездами Барселоны в Майами

MLS
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Неплохая мысль.

Бекхэм имеет план, как объединить Месси с другими звездами Барселоны в Майами

Clive Rose/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси проводит не самый сильный сезон в ПСЖ и в футбольных кругах уже начали ходить разговоры о том, что карьера аргентинца движется к закату.

Конечно же, параллельно появляются разговоры про отъезд из Европы доигрывать на другие континенты.

Одним из самых интересных вариантов выглядит "Интер Майами", которым руководит экс-футболист ПСЖ Девид Бекхэм.

Контракт Лео с парижским клубом истекает только в конце следующего сезона и у футболиста есть опция его продления.

Однако, у Бекса есть план.

Испанские СМИ пишут о том, что клуб из Флориды нацелился на давнего товарища и партнера Месси по легендарному нападению "Барселоны" Луиса Суареса.

А вот контрактные обязательства уругвайца с "Атлетико" заканчиваются этим летом.

Продлевать их стороны не спешат, что дает пространство для маневра американцам.

Бекхэм рассчитывает, что наличие в составе Суареса поспособствует желанию присоединиться к "Интеру" не только Месси, но и Серхио Бускетса.

В этом сезоне на счету Месси два гола и 11 голевых передач в Лиге 1.

Суарес отметился девять раз в матчах Ла Лиги.

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В статье: Лионель Месси Дэвид Бекхэм Барселона
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