Кьеллини вскоре станет игроком клуба МЛС

Итальянский центральный защитник Джорджо Кьеллини вскоре подпишет контракт с "Лос-Анджелес Гэлэкси". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение уже заключено, а официально о нем будет объявлено в ближайшие дни. О сроках контракта пока не сообщалось.

Напомним, что для Кьеллини это будет первый неитальянский клуб. Ранее он выступал за "Ливорно" и "Фиорентину", а также с 2005 года в составе "Ювентуса".

Отметим, что "Лос-Анджелес" на данный момент лидирует в турнирной таблице МЛС после 14 сыгранных туров.