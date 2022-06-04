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Кьеллини вскоре станет игроком клуба МЛС

MLS
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Уехал завершать карьеру

Кьеллини вскоре станет игроком клуба МЛС

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Итальянский центральный защитник Джорджо Кьеллини вскоре подпишет контракт с "Лос-Анджелес Гэлэкси". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение уже заключено, а официально о нем будет объявлено в ближайшие дни. О сроках контракта пока не сообщалось.

Напомним, что для Кьеллини это будет первый неитальянский клуб. Ранее он выступал за "Ливорно" и "Фиорентину", а также с 2005 года в составе "Ювентуса".

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Отметим, что "Лос-Анджелес" на данный момент лидирует в турнирной таблице МЛС после 14 сыгранных туров.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Ливорно (Ливорно) Лос-Анджелес Гэлакси
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Источник:
Fabrizio Romano

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