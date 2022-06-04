Кьеллини вскоре станет игроком клуба МЛС
Уехал завершать карьеру
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Итальянский центральный защитник Джорджо Кьеллини вскоре подпишет контракт с "Лос-Анджелес Гэлэкси". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение уже заключено, а официально о нем будет объявлено в ближайшие дни. О сроках контракта пока не сообщалось.
Напомним, что для Кьеллини это будет первый неитальянский клуб. Ранее он выступал за "Ливорно" и "Фиорентину", а также с 2005 года в составе "Ювентуса".
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Отметим, что "Лос-Анджелес" на данный момент лидирует в турнирной таблице МЛС после 14 сыгранных туров.
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Источник:Fabrizio Romano
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