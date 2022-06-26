Гарет Бэйл объявил о своем переходе в американский клуб
МЛС пополняется звездами
Валлийский нападающий Гарет Бэйл объявил о смене клуба. Игрок на своей странице в соцсетях опубликовал видео, на котором он изображен символике "Лос-Анджелес Гелекси".
"До скорой встречи", - подписал ролик Бэйл.
See you soon, Los Angeles. ???? @LAFC @LAFC3252 pic.twitter.com/GVP8WVWLPe— Gareth Bale (@GarethBale11) June 25, 2022
Похожий перфоманс недавно был и у другого звездного новичка команды Джорджо Кьеллини, который официально присоединившегося к “галактикос” 13 июня.
Отметим, что ЛА станет первым неевропейским клубом футболиста. Ранее он выступал за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Реал". К слову, в составе "сливочных" валлиец провел восемь из последних девяти сезонов.
Контракт Бэйла по информации инсайдера Фабрицио Романо был заключен на год – до следующего лета.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает Гарета в 3 млн евро. 32-летний нападающий перешел в "Лос-Анджелес Гэлэкси" на правах свободного агента по окончании контракта с "Реалом".
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