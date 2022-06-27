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Лос-Анджелес официально объявил о переходе Бэйла

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Уэльс - гольф - Лос-Анджелес

Лос-Анджелес официально объявил о переходе Бэйла

Twitter LAFC

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ФК "Лос-Анджелес" официально подтвердил переход экс-вингера мадридского "Реала" Гарета Бейла.

32-летний валлиец перешел в американский клуб в формате свободного агента. Соглашение подписано до 2024 года, также предусматривается возможность пролонгации еще на один год.

В прошлом сезоне во всех турнирах Бэйл сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Гарет Бэйл ФК "Лос-Анджелес"
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