Лос-Анджелес официально объявил о переходе Бэйла
Уэльс - гольф - Лос-Анджелес
Twitter LAFC
ФК "Лос-Анджелес" официально подтвердил переход экс-вингера мадридского "Реала" Гарета Бейла.
32-летний валлиец перешел в американский клуб в формате свободного агента. Соглашение подписано до 2024 года, также предусматривается возможность пролонгации еще на один год.
В прошлом сезоне во всех турнирах Бэйл сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
Welcome to Los Angeles, @GarethBale11. ????????????????????????????#LAFC pic.twitter.com/K9UaJ9fU87— LAFC (@LAFC) June 27, 2022
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