Гарет Бэйл поделился впечатлениями от перехода в клуб МЛС
Он рад новому месту своей работы
Фото: lafc.com
32-летний валлийский нападающий Гарет Бэйл поделился впечатлениями от перехода в клуб MLS "Лос-Анджелес Гелекси".
"Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в "Лос-Анджелесе"", - цитирует Бэйла официальный сайт клуба.
Напомним, Бэйл покинул "Реал", за который играл с 2013 года. Всего в его активе 106 голов и 67 результативных передач в 258 поединках.
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Источник:lafc.com
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