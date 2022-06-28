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​Гарет Бэйл поделился впечатлениями от перехода в клуб МЛС

MLS
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Он рад новому месту своей работы

​Гарет Бэйл поделился впечатлениями от перехода в клуб МЛС

Фото: lafc.com

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32-летний валлийский нападающий Гарет Бэйл поделился впечатлениями от перехода в клуб MLS "Лос-Анджелес Гелекси".

"Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в "Лос-Анджелесе"", - цитирует Бэйла официальный сайт клуба.

Напомним, Бэйл покинул "Реал", за который играл с 2013 года. Всего в его активе 106 голов и 67 результативных передач в 258 поединках.

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В статье: Гарет Бэйл Лос-Анджелес Гэлакси
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Источник:
lafc.com

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