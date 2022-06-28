​Гарет Бэйл поделился впечатлениями от перехода в клуб МЛС

32-летний валлийский нападающий Гарет Бэйл поделился впечатлениями от перехода в клуб MLS "Лос-Анджелес Гелекси".

"Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи в данный этап карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в "Лос-Анджелесе"", - цитирует Бэйла официальный сайт клуба.

Напомним, Бэйл покинул "Реал", за который играл с 2013 года. Всего в его активе 106 голов и 67 результативных передач в 258 поединках.