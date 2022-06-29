Финалист Лиги Чемпионов, подписывавший экс-динамовца: за кого будут играть Бэйл и Кьеллини

Гаррет Бэйл и Джорджо Кьеллини присоединились к ФК "Лос-Анджелес". Самое забавное, что эту команду до сих пор путают с "Гэлакси". Заполняем пробел и рассказываем о здешних звездах.

В 2014-м умер "Чивас США" - клуб по шею увяз в долги, некоторое время пробовал барахтаться, но в конце концов не выбрался из финансовой трясины. Неутешительная результативность, плохой уровень инфраструктуры и сервиса, безумное руководство во главе с кинопродюсером Хорхе Вергара - фундамент трещал по швам. Лига пыталась спасти бренд, выкупила его, однако не нашла покупателей - кому нужен столь "убитый" проект?

Зато вакантное место долго не пустовало (к тому же генеральный комиссар Дон Гарбер анонсировал расширение MLS) - в октябре того же года группа инвесторов, среди которых были Генри Нгуен (заработал себе репутацию, продвигая МакДональдс во Вьетнам) и двукратная олимпийская чемпионка по футболу в составе сборной США Миа Хэмм, выложили за франшизу 110 миллионов долларов. Так началась новая история, никак не связанная с "Чивасом" — новоиспеченные владельцы отказались от прошлого и вскоре презентовали "Лос-Анджелес".

Понятно, что "Гэлакси" выглядел и выглядит более презентабельно - все же это имя, подкрепленное рядом достижений и известными футболистами. Впрочем, "Лос-Анджелес" не дремал и на момент полноценного запуска в 2018-м имел прочную основу. Фанатская база, с которой находится постоянный контакт, академия, философия, поэтапный план развития - все присутствует.

Собственно, при других, менее положительных обстоятельствах "черно-золотые" не добились быстрого прогресса. В 2019-м команда, возглавляемая Бобом Брэдли (бывший руководитель сборной США, Египта, "Суонси", а ныне - "Торонто") торжествовала в MLS (набрала больше всего очков в регулярном чемпионате, однако в плей-офф проиграла в финале Западной конференции) и таким образом квалифицировалась в Лигу чемпионов Северной Америки. Там тоже произошло знаковое событие — ЛА дошел до финала соревнования, но уступил "Тигресу" (судьбу поединка решил бессмертный Андре-Пьер Жиньяк).

Росси открыл счет в финале ЛЧ, но Тигресс в ответ забил дважды. Фото - Getty Images

А еще одной из главных мер престижности остается наличие известных игроков, способных привлечь большую аудиторию. В этом аспекте "Лос-Анджелес" без устали работает — присутствие Гарета Бэйла подтверждает соответствующие амбиции. Да, репутационно трудно переплюнуть "Гэлакси", который глобально имел в своем активе Дэвида Бекхэма и Златана Ибрагимовича, однако и "черно-золотым" есть кем похвастаться.

Карлос Вела

Период в клубе: 2018 - н.ч.

Статистика: 116 матчей, 73 гола, 33 ассиста

Карлос Велла стал первым футболистом "Лос-Анджелес", приобретенным по правилу Бекхэма - c возможностью обойти фиксированный зарплатный потолок. "Черно-золотые" заплатили за трансфер 5 миллионов евро и нисколько не пожалели - несмотря на сложный характер, Вела не подвел ожидания и взял на себя лидерскую миссию (впоследствии ему же доверили капитанскую повязку). Достаточно оценить статистику невооруженным глазом, чтобы понять – бывший нападающий лондонского "Арсенала" и "Реал Сосьедад" не зря ест американский хлеб.

В 2019-м мексиканец выдал феерический перформанс - отличился 34 забитыми мячами, чем внес решающий вклад в победу в регулярном чемпионате. Не остался он и без индивидуальных знаков отличия - возглавил бомбардирский список и был признан MVP сезона.

В 2020-м Вела тяжело травмировал колено, не очень хорошо перенес повреждения и пока не в состоянии выйти на прошлый, заоблачный уровень. Тем не менее, авторитет вингера/форварда не подлежит сомнениям — как ни крути, именно с ним связаны самые приятные страницы непродолжительной истории "Лос-Анджелеса". Ему комфортно на своем месте, контракт истекает зимой 2023-го, переговоры продолжаются. Со скрипом (из-за возрастной политики, введенной менеджментом), однако есть вера в оптимистический финал переговоров.

Данило Силва

Период в клубе: 2018 - 2020 гг.

Статистика: 21 матч, 1 гол

А вот бразилец, прекрасно известный в наших широтах. Только вот в "Лос-Анджелесе" Данило откровенно не повезло: подвело здоровье. Хотя все начиналось относительно неплохо - в июле 2018-го клуб арендовал защитника у "Интернасьонала", а через пять месяцев оформил полноценный трансфер.

Нужно сказать, что на приглашении настоял лично Боб Брэдли - тренер и фулбек поддерживали знакомство с 2005-го, когда оба представляли интересы "Метростарз" (современный "Нью-Йорк Ред Буллз"). Злая ирония судьбы заключается в том, что и восемнадцатилетним, и в 32 Силва попал на операционный стол, что не позволило ему закрепиться в команде.

Данило постоянно преследовали проблемы с мышцами, а последним штрихом, поставившим крест на карьере игрока, послужила травма диска в пояснице. В конце концов, в сентябре 2020 года он с грустью признал: так продолжаться не может.

“Оглядываясь назад, я все же очень горжусь пройденным путем, имею только счастливые воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Очень благодарен всем тренерам, товарищам по команде, сотрудникам и болельщикам за поддержку. Хочу поблагодарить жену и детей за то, что присоединились ко мне в этой поездке и позволили преследовать свои мечты”, - подытожил Силва.

Поэтому и цифры, зафиксированные в составе "Лос-Анджелес", такие скромные - зато в активе есть победа в регулярном чемпионате.

Брэдли Райт-Филлипс

Период в клубе: 2020 год

Статистика: 21 матч, 9 голов, 7 ассистов

Младший брат Шона Райта-Филлипса не столь распиарен, но тоже известен в определенных кругах. У нападающего не сложилось в "Манчестер Сити", однако ему не на что жаловаться - он снискал славу локальной легенды в "Саутгемптоне" и ряде команд уровнем ниже.

В 2013-м Брэдли пригласили в "Нью-Йорк Ред Буллз", где он стал достойным партнером, а впоследствии и равноценной заменой Тьерри Анри. Кто бы что ни говорил, Райт-Филлипс до сих пор является лучшим голеадором в истории команды (125 мячей) и первым футболистом в MLS, которому удалось забить 20 и более голов в трех разных сезонах.

В 2020-м Брэдли решил сменить обстановку — "Буллз" медлили с пролонгацией трудового договора, зато "Лос-Анджелес" как раз искал усиления атаки. Поскольку в лазарете "черно-золотых" сразу оказались Карлос Велла и Адама Деманде, а Диего Росси нуждался в помощи, подписание Райта-Филлипса выглядело разумным шагом.

На короткой дистанции англичанин выглядел чудесно и в самый разгар коронавируса помог ЛА не треснуть по швам. СМИ и болельщики с пиететом охарактеризовали вклад форварда, однако долгое сотрудничество с Райт-Филлипсом не получилось: во-первых, возобновились признанные лидеры, во-вторых, свое сказали последствия операции на грыже. И возраст — повторимся, "Лос-Анджелес" не разбрасывается деньгами и долго не держит игроков из категории 35+.

Кеннет Вермер

Период в клубе: 2020 - 2021 гг.

Статистика: 15 матчей, 24 пропущенных мяча

Кеннет Вермер построил приличную карьеру на родине. Еще в юности голкипер дал понять, что из него будут люди. Ликуя дважды подряд на молодежном чемпионате Европы (кстати, в 2006-м Вермер столкнулся в решающем поединке с Украиной), он потихоньку протиснулся в основу амстердамского "Аякса".

С течением времени Кеннет уступил место Ясперу Силессену, однако с переходом в "Фейенорд" продолжил исправно собирать трофейные чашки. Вратарь хоть и не переехал в топовый чемпионат, но в Нидерландах стал знаковым персонажем — в его наработке 13 престижных наград.

"Лос-Анджелес" видел в Вермере железобетонного игрока стартового состава. Богатый опыт плюс посредственный конкурент в виде Пабло Сисьеги - все указывало на то, кто будет первым номером на линии. И как же в клубе разочаровались, когда поняли, как безответственно Кеннет отнесся к положенной задаче. Все просто: вратарь недооценил MLS и, очевидно, думал, что там можно обойтись малыми силами (когда-то аналогичный стереотип сыграл злую шутку со Стивеном Джеррардом — легендарного полузащитника кто только не критиковал из-за непрофессионализма).

Американская пресса так и отметила: Вермер выложился в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, однако "в целом его игра не была последовательна". В результате в "Лос-Анджелесе" возник вратарский кризис - нидерландец чередовался с Сисьегой, а в 2021-м без особого сожаления был выставлен за порог.

Сейчас боссы "Лос-Анджелеса" решили добавить клубу медийности, пригласив двух европейских динозавров. И если главная цель Гарета – сохранить форму до Чемпионат Мира в Катаре, куда пробилась его сборная Уэльса, то Джорджо Кьеллини известен своей любознательностью и профессионализмом. Кто-кто, а итальянец даже в его годы способен принести дивиденды команде на поле. В любом случае наличие двух таких авторитетных игроков расширит фанатскую базу и позволит сразиться с галактическими соседями за звание главной команды Города Ангелов.