Руни может возглавить известный клуб МЛС

Английский коуч и экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может стать новым главным тренером клуба МЛС "Ди Си Юнайтед".

Команда планирует предложить должность специалисту, который недавно покинул "Дерби Каунти". Как известно, Руни в свое время выступал за "Ди Си Юнайтед" в статусе игрока.

"Дерби" по итогам прошлого сезона вылетел из Чемпионшипа. Команда имеет определенные финансовые проблемы. "Ди Си Юнайтед" После 17 туров занимает предпоследнее место в Восточной конференции МЛС.