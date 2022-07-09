Руни может возглавить известный клуб МЛС
Тренер снова будет работать в США
Фото: twitter.com/dcfcofficial
Английский коуч и экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может стать новым главным тренером клуба МЛС "Ди Си Юнайтед".
Команда планирует предложить должность специалисту, который недавно покинул "Дерби Каунти". Как известно, Руни в свое время выступал за "Ди Си Юнайтед" в статусе игрока.
"Дерби" по итогам прошлого сезона вылетел из Чемпионшипа. Команда имеет определенные финансовые проблемы. "Ди Си Юнайтед" После 17 туров занимает предпоследнее место в Восточной конференции МЛС.
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Источник:Daily Mail
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