Суарес получил несколько предложений от клубов MLS
Уругваец еще не определился с местом продолжения карьеры
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35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес рассказал, что у него сейчас множество предложений от клубов МЛС.
"Поступило много предложений из МЛС. Я должен проанализировать всё. Рынок МЛС очень сложный. Некоторые клубы хотят приобрести игрока, но у них нет мест, поэтому сделка может быть отложена на январь. Другие клубы хотят видеть меня у себя сейчас, но я должен оценить их спортивные возможности.
Я ни перед кем не закрываю дверь, готов выслушать все предложения. Но, если какие-то клубы МЛС не проходят в плей-офф, они завершают сезон в первую неделю октября, а мне это невыгодно. В таком случае моя игровая практика завершится за месяц до чемпионата мира, а это плохо для меня", — цитирует Суареса Goal.com со ссылкой на Radio Sport 890.
Напомним, на данный момент Луис Суарс является свободным агентом, так как у него закончился контракт с мадридским "Атлетико". В прошлом сезоне испанской Ла Лиги нападающий провел 35 матчей, забил 11 мячей и оформил 3 ассиста.
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