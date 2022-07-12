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Суарес получил несколько предложений от клубов MLS

MLS
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Уругваец еще не определился с местом продолжения карьеры

Суарес получил несколько предложений от клубов MLS

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес рассказал, что у него сейчас множество предложений от клубов МЛС.

"Поступило много предложений из МЛС. Я должен проанализировать всё. Рынок МЛС очень сложный. Некоторые клубы хотят приобрести игрока, но у них нет мест, поэтому сделка может быть отложена на январь. Другие клубы хотят видеть меня у себя сейчас, но я должен оценить их спортивные возможности.

Я ни перед кем не закрываю дверь, готов выслушать все предложения. Но, если какие-то клубы МЛС не проходят в плей-офф, они завершают сезон в первую неделю октября, а мне это невыгодно. В таком случае моя игровая практика завершится за месяц до чемпионата мира, а это плохо для меня", — цитирует Суареса Goal.com со ссылкой на Radio Sport 890.

Напомним, на данный момент Луис Суарс является свободным агентом, так как у него закончился контракт с мадридским "Атлетико". В прошлом сезоне испанской Ла Лиги нападающий провел 35 матчей, забил 11 мячей и оформил 3 ассиста.

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В статье: Луис Суарес
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Источник:
goal.com

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