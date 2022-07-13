  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. В стиле своего отца. Сын Дэвида Бекхэма забил гол прямым ударом со штрафного
В тренде

В стиле своего отца. Сын Дэвида Бекхэма забил гол прямым ударом со штрафного

MLS
(2 голосов)

Это у него в крови

В стиле своего отца. Сын Дэвида Бекхэма забил гол прямым ударом со штрафного

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок дубля "Интер Майами" Ромео Бекхэм, 19-летний сын экс-футболиста "МЮ", "Реала" и сборной Англии Дэвида Бекхэма, забил прямым ударом со штрафного в поединке MLS Next Pro в ворота второй команды "Орландо Сити".

На 84-й минуте поединка он установил окончательный счет на табло, укрепив преимущество своей команды. Ромео забил обводящим ударом, также он отдал голевой пас в этой встрече. После игры отец поздравил сына в своем Instagram: "Великолепный штрафной, друг".

Сам матч завершился победой второй команды "Интер Майами" со счетом 3:1. Напомним, что клуб принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.

Ромео Джеймс Бекхэм – средний сын легендарного хавбека. Первый матч за клуб, которым владеет его отец, он провел в конце января.

Читайте такжеСын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дэвид Бекхэм Интер Майами
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде