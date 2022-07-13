В стиле своего отца. Сын Дэвида Бекхэма забил гол прямым ударом со штрафного
Это у него в крови
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Игрок дубля "Интер Майами" Ромео Бекхэм, 19-летний сын экс-футболиста "МЮ", "Реала" и сборной Англии Дэвида Бекхэма, забил прямым ударом со штрафного в поединке MLS Next Pro в ворота второй команды "Орландо Сити".
На 84-й минуте поединка он установил окончательный счет на табло, укрепив преимущество своей команды. Ромео забил обводящим ударом, также он отдал голевой пас в этой встрече. После игры отец поздравил сына в своем Instagram: "Великолепный штрафной, друг".
Romeo Beckham scores a free kick for Inter Miami II and a) his stance and technique is eerily similar to pops and b) my god I’m watching David Beckham’s son highlights. ME: ???????? pic.twitter.com/7OZSNQQy3M— Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) July 11, 2022
Сам матч завершился победой второй команды "Интер Майами" со счетом 3:1. Напомним, что клуб принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.
Ромео Джеймс Бекхэм – средний сын легендарного хавбека. Первый матч за клуб, которым владеет его отец, он провел в конце января.
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