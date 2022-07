В стиле своего отца. Сын Дэвида Бекхэма забил гол прямым ударом со штрафного

Игрок дубля "Интер Майами" Ромео Бекхэм, 19-летний сын экс-футболиста "МЮ", "Реала" и сборной Англии Дэвида Бекхэма, забил прямым ударом со штрафного в поединке MLS Next Pro в ворота второй команды "Орландо Сити".

На 84-й минуте поединка он установил окончательный счет на табло, укрепив преимущество своей команды. Ромео забил обводящим ударом, также он отдал голевой пас в этой встрече. После игры отец поздравил сына в своем Instagram: "Великолепный штрафной, друг".

Romeo Beckham scores a free kick for Inter Miami II and a) his stance and technique is eerily similar to pops and b) my god I’m watching David Beckham’s son highlights. ME: ???????? pic.twitter.com/7OZSNQQy3M