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Клуб МЛС подписал уже второго действующего чемпиона Европы

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Клуб МЛС подписал уже второго действующего чемпиона Европы

Фото: juventus.com

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28-летний итальянский полузащитник Федерико Бернардески перешел в канадский клуб "Торонто". Об этом сообщает официальный сайт "красных".

Контракт подписан до 2026 года. Игрок уже получил разрешение на работу в Канаде и готов приступить к тренировкам с командой.

Переход прошел на правах свободного агента, ведь летом у него закончилось соглашение с "Ювентусом". Отметим, что в состав тувинцев Бернардески перешел в 2017 году из "Фиорентины" за 40 миллионов евро. Всего на его счету за пять сезонов в "старой сеньоре" 12 голов и 24 ассиста в 189 матчах.

Напомним, что минувшей зимой "Торонто" подписал Лоренцо Инсинье - именно он вместе с Бернардески становились чемпионами Европы в 2021-м году в составе сборной Италии. Также вместе с ними за канадский клуб будет выступать еще один их соотечественник Доменико Кришито.

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В статье: Лоренцо Инсинье Федерико Бернардески Торонто
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