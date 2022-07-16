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Руни: Уважаю Суареса, но хочу видеть в своей команде голодных футболистов

MLS
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Тренер не интересуется услугами уругвайца

Руни: Уважаю Суареса, но хочу видеть в своей команде голодных футболистов

Фото: twitter.com/Atleti

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Новоназначенный наставник "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал слухи о переходе в клуб нападающего Луиса Суареса:

"Я очень уважаю Луиса Суареса, он невероятный игрок. Но мне нужны "голодные" футболисты. Я хочу видеть в команде "голодных" исполнителей, которые хотят здесь оказаться, а также могут многое отдать. Которые способны проводить каждый матч, посещать каждую тренировку" .

‎Поэтому мы очень упорно работаем над тем, чтобы определить правильный профиль игроков, которых мы хотим привлечь. Уверен, что в ближайшее время у нас будет объявление новых подписаний", - сказал Руни на пресс-конференции.

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В статье: Уэйн Руни Луис Суарес Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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