Руни: Уважаю Суареса, но хочу видеть в своей команде голодных футболистов
Тренер не интересуется услугами уругвайца
Фото: twitter.com/Atleti
Новоназначенный наставник "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни прокомментировал слухи о переходе в клуб нападающего Луиса Суареса:
"Я очень уважаю Луиса Суареса, он невероятный игрок. Но мне нужны "голодные" футболисты. Я хочу видеть в команде "голодных" исполнителей, которые хотят здесь оказаться, а также могут многое отдать. Которые способны проводить каждый матч, посещать каждую тренировку" .
Поэтому мы очень упорно работаем над тем, чтобы определить правильный профиль игроков, которых мы хотим привлечь. Уверен, что в ближайшее время у нас будет объявление новых подписаний", - сказал Руни на пресс-конференции.
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