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Яркая МЛС: Игуаин оформим хет-трик с шедевром, его команда спаслась на 90+7 – ВИДЕО

MLS
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Экс-форвард Реала, Юве, Челси, Милана и Наполи зажигает за океаном

Яркая МЛС: Игуаин оформим хет-трик с шедевром, его команда спаслась на 90+7 – ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на воскресенье, 31 июля, в МЛС была сыграна очередная порция матчей, из которых особенно выделялась встреча "Интера" из Майами и "Цинцинати".

За клуб Бекхэма, как известно, выступает Гонсало Игуаин. И несмотря на свой почтенный возраст, он до сих пор периодически зажигает. В этом поединке он оформил хет-трик за первый тайм. Первый гол получился особенно эффектным – ударом в девятку со штрафного. Тем не менее, соперник был не промах – "Цинцинати" каждый раз отыгрывался, а на 86-й минуте еще и вышел вперед. Казалось, хозяева таки проиграют, но в последней атаке своей команды швед Кристофер МакВэй ударил с угла штрафной площадки и мяч от перекладины залетел в ворота.

"Интер" после 22-х туров занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от 7-го места, ведущего к матчам плей-офф, на три очка. Именно "Цинцинати" идет седьмым в турнирной таблице.

MLS. Регулярный чемпионат

Интер Майами – Цинцинати 4:4

Голы: Игуаин 23, 37, 45+5, МакВэй 90+7 – Бреннер 28, 40, Васкес 81, 86

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В статье: Гонсало Игуаин МЛС Интер Майами
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