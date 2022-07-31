Яркая МЛС: Игуаин оформим хет-трик с шедевром, его команда спаслась на 90+7 – ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 31 июля, в МЛС была сыграна очередная порция матчей, из которых особенно выделялась встреча "Интера" из Майами и "Цинцинати".

За клуб Бекхэма, как известно, выступает Гонсало Игуаин. И несмотря на свой почтенный возраст, он до сих пор периодически зажигает. В этом поединке он оформил хет-трик за первый тайм. Первый гол получился особенно эффектным – ударом в девятку со штрафного. Тем не менее, соперник был не промах – "Цинцинати" каждый раз отыгрывался, а на 86-й минуте еще и вышел вперед. Казалось, хозяева таки проиграют, но в последней атаке своей команды швед Кристофер МакВэй ударил с угла штрафной площадки и мяч от перекладины залетел в ворота.

"Интер" после 22-х туров занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от 7-го места, ведущего к матчам плей-офф, на три очка. Именно "Цинцинати" идет седьмым в турнирной таблице.

MLS. Регулярный чемпионат

Интер Майами – Цинцинати 4:4

Голы: Игуаин 23, 37, 45+5, МакВэй 90+7 – Бреннер 28, 40, Васкес 81, 86