  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Руни одержал первую победу в МЛС. Его команда забила два гола в компенсированное время
В тренде

Руни одержал первую победу в МЛС. Его команда забила два гола в компенсированное время

MLS
(1 голосов)

Уэйн добавил характера своим новым подопечным

Руни одержал первую победу в МЛС. Его команда забила два гола в компенсированное время

DC United

UA-Футбол
Новина українською

Уэйн Руни в ночь на понедельник, 1 августа, одержал победу в первом же своем матче во главе "Ди Си Юнайтед" в рамках регулярного чемпионата МЛС.

Его команда принимала "Орландо" и пропустила уже на девятой минуте – бразилец Урсо Жуниор отличился с паса Алешандре Пато, выступавшего в свое время за "Милан" и "Челси".

Команда Руни уступала до 90+1-й минуты, пока Даркин не сравнял счет. А на 90+5 уругваец Фунтас после классной комбинации забил победный для "Ди Си" мяч.

36-летний Руни принял столичный клуб на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Однако отставание от зоны плей-офф составляет всего восемь очков, к тому же у "Ди Си" два матча в запасе.

Напомним, что Уэйн играл за этот клуб в 2018-м и 2019-м годах, после чего вернулся в Англию, где продолжил выступления за "Дерби". Впоследствии он перешел на тренерскую работу, но из-за тяжелого финансового положения и дисциплинарных наказаний клубу снятием очков не удержал "баранов" в Чемпионшипе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэйн Руни Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде