Руни одержал первую победу в МЛС. Его команда забила два гола в компенсированное время

Уэйн Руни в ночь на понедельник, 1 августа, одержал победу в первом же своем матче во главе "Ди Си Юнайтед" в рамках регулярного чемпионата МЛС.

Его команда принимала "Орландо" и пропустила уже на девятой минуте – бразилец Урсо Жуниор отличился с паса Алешандре Пато, выступавшего в свое время за "Милан" и "Челси".

Команда Руни уступала до 90+1-й минуты, пока Даркин не сравнял счет. А на 90+5 уругваец Фунтас после классной комбинации забил победный для "Ди Си" мяч.

36-летний Руни принял столичный клуб на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Однако отставание от зоны плей-офф составляет всего восемь очков, к тому же у "Ди Си" два матча в запасе.

Напомним, что Уэйн играл за этот клуб в 2018-м и 2019-м годах, после чего вернулся в Англию, где продолжил выступления за "Дерби". Впоследствии он перешел на тренерскую работу, но из-за тяжелого финансового положения и дисциплинарных наказаний клубу снятием очков не удержал "баранов" в Чемпионшипе.