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В коронном стиле. Роскошный дебютный гол Лоренцо Инсинье в МЛС

MLS
(1 голосов)

Это нужно видеть.

В коронном стиле. Роскошный дебютный гол Лоренцо Инсинье в МЛС

twitter.com/Total_TFC

UA-Футбол
Новина українською

Многие удивились, когда еще далеко не старый Лоренцо Инсинье (31 год) решил отправиться в МЛС.

И уже на новом месте легенда "Наполи" доказывает, что пороха в пороховницах еще достаточно.

Итальянец отметился дебютным голом за "Торонто" в матче с "Нєшвиллом".

Все в фирменном стиле чемпиона Европы: сместился с левого фланга и влепил из-за пределов штрафной.

В том же матче отличился и другой звездный новичок канадцев Федерико Бернардески, но менее эффектно - с пенальти.

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В статье: Лоренцо Инсинье Торонто
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