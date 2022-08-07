В коронном стиле. Роскошный дебютный гол Лоренцо Инсинье в МЛС
Это нужно видеть.
twitter.com/Total_TFC
Многие удивились, когда еще далеко не старый Лоренцо Инсинье (31 год) решил отправиться в МЛС.
И уже на новом месте легенда "Наполи" доказывает, что пороха в пороховницах еще достаточно.
Итальянец отметился дебютным голом за "Торонто" в матче с "Нєшвиллом".
Все в фирменном стиле чемпиона Европы: сместился с левого фланга и влепил из-за пределов штрафной.
Lorenzo Insigne's first MLS goal was special— B/R Football (@brfootball) August 7, 2022
(via @MLS)pic.twitter.com/plhzZqEzyN
В том же матче отличился и другой звездный новичок канадцев Федерико Бернардески, но менее эффектно - с пенальти.
Bernardeschi has an absolute cannon of a left foot. He emphatically blasted in the penalty tonight.#Bernardeschi #TFCLivepic.twitter.com/yTLlUhiLg6— TFC 2022 (@Total_TFC) August 7, 2022
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