В коронном стиле. Роскошный дебютный гол Лоренцо Инсинье в МЛС

Многие удивились, когда еще далеко не старый Лоренцо Инсинье (31 год) решил отправиться в МЛС.

И уже на новом месте легенда "Наполи" доказывает, что пороха в пороховницах еще достаточно.

Итальянец отметился дебютным голом за "Торонто" в матче с "Нєшвиллом".

Все в фирменном стиле чемпиона Европы: сместился с левого фланга и влепил из-за пределов штрафной.

Lorenzo Insigne's first MLS goal was special (via @MLS ) pic.twitter.com/plhzZqEzyN

В том же матче отличился и другой звездный новичок канадцев Федерико Бернардески, но менее эффектно - с пенальти.

Bernardeschi has an absolute cannon of a left foot. He emphatically blasted in the penalty tonight.#Bernardeschi #TFCLivepic.twitter.com/yTLlUhiLg6