Помог авторитет. Кьеллини откровенно руками отбил мяч, но получил только желтую - ВИДЕО

Матч МЛС между "Реал Солт Лейк" и ФК "Лос-Анджелес" подарил сразу два ярких эпизода с участием европейских звезд калифорнийцев. Ранее мы публиковали видео гола Гарета Бейла, который тот забил после прорыва через пол поля. Но перед этим отличился Джорджо Кьеллини. На 69-й минуте он откровенно поймал мяч руками в центре поля и тем самым сорвал контратаку соперника. Однако авторитет у итальянца настолько велик, что арбитр не решился удалять его с поля и ограничился лишь желтой. К слову, "Лос-Анджелес" победил 1:4 и продолжает лидировать в Западной конференции.

Chiellini così nella notte



Giallo inevitabile pic.twitter.com/CHi0A8twXP — GOAL Italia (@GoalItalia) August 7, 2022