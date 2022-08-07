  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Помог авторитет. Кьеллини откровенно руками отбил мяч, но получил только желтую - ВИДЕО
В тренде

Помог авторитет. Кьеллини откровенно руками отбил мяч, но получил только желтую - ВИДЕО

MLS
(1 голосов)

Джорджо должен был покинуть поле

Помог авторитет. Кьеллини откровенно руками отбил мяч, но получил только желтую - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч МЛС между "Реал Солт Лейк" и ФК "Лос-Анджелес" подарил сразу два ярких эпизода с участием европейских звезд калифорнийцев. Ранее мы публиковали видео гола Гарета Бейла, который тот забил после прорыва через пол поля. Но перед этим отличился Джорджо Кьеллини. На 69-й минуте он откровенно поймал мяч руками в центре поля и тем самым сорвал контратаку соперника. Однако авторитет у итальянца настолько велик, что арбитр не решился удалять его с поля и ограничился лишь желтой. К слову, "Лос-Анджелес" победил 1:4 и продолжает лидировать в Западной конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини ФК "Лос-Анджелес"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2022 в 13:59
и нах такой футбол? правила есть правила!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде