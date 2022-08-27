Покончил с Европой. В прошлом талантливый воспитанник Барселоны перебрался в МЛС

Действующий лидер Западной Конференции МЛС "Лос-Анджелес" продолжает собирать у себя европейские звезды. К Джорджо Кьеллини, Карлосу Веле и Гарету Бейлу присоединился еще и Кристиан Тельо.

Испанец присоединился к команде на правах свободного агента. Контракт подписан до конца 2022 года, однако позже может быть продлен еще на два года.

Последним клубом Тельо был "Бетис", за который он выступал с 2017 года - именно тогда, летом, он покинул "Барселону".

Кристиан является воспитанником академий “Барселоны” и “Эспаньола”. За первую команду "блауграны" нападающий сыграл 86 матчей (20+14), а также выступал на правах аренды в "Порту" и "Фиорентине".

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 5 миллионов евро. По этому показателю он занимает четвертую позицию в “Лос-Анджелес” после Хосе Сифуэнтеса, Дениса Буанго и Кристиана Аранго.