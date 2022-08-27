Покончил с Европой. В прошлом талантливый воспитанник Барселоны перебрался в МЛС
Ему уже перевалило за 30
Офіційний сайт Лос-Анджелеса/Автор невідомий
Действующий лидер Западной Конференции МЛС "Лос-Анджелес" продолжает собирать у себя европейские звезды. К Джорджо Кьеллини, Карлосу Веле и Гарету Бейлу присоединился еще и Кристиан Тельо.
Испанец присоединился к команде на правах свободного агента. Контракт подписан до конца 2022 года, однако позже может быть продлен еще на два года.
Последним клубом Тельо был "Бетис", за который он выступал с 2017 года - именно тогда, летом, он покинул "Барселону".
Кристиан является воспитанником академий “Барселоны” и “Эспаньола”. За первую команду "блауграны" нападающий сыграл 86 матчей (20+14), а также выступал на правах аренды в "Порту" и "Фиорентине".
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в 5 миллионов евро. По этому показателю он занимает четвертую позицию в “Лос-Анджелес” после Хосе Сифуэнтеса, Дениса Буанго и Кристиана Аранго.
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