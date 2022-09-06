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Попал в голову болельщице. В MLS разъяренный из-за фола футболист выбил мяч прямо по фанатам

MLS
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Если уж и срывать злость, то хотя бы нужно подключать голову и понимать, на каком участке поля ты находишься…

Попал в голову болельщице. В MLS разъяренный из-за фола футболист выбил мяч прямо по фанатам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках поединка MLS между "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Филадельфией" (0:2) произошел очень неприятный эпизод. "Быки" уступили своему сопернику в 33-м туре, во время матча нервы сдали у Дрю Йервуда.

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В добавленное арбитром время 22-летний полузащитник сильно выбил мяч на трибуны после зафиксированного нарушения правил. Сфера попала в голову сидевшей на трибунах девушке. Йервуд сразу же понял, что он натворил, и побежал к пострадавшей, чтобы извиниться, но болельщики не пустили игрока к фанатке.

Конечно, Дрю увидел перед собой красный свет.

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В статье: MLS
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