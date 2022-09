Попал в голову болельщице. В MLS разъяренный из-за фола футболист выбил мяч прямо по фанатам

В рамках поединка MLS между "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Филадельфией" (0:2) произошел очень неприятный эпизод. "Быки" уступили своему сопернику в 33-м туре, во время матча нервы сдали у Дрю Йервуда.

В добавленное арбитром время 22-летний полузащитник сильно выбил мяч на трибуны после зафиксированного нарушения правил. Сфера попала в голову сидевшей на трибунах девушке. Йервуд сразу же понял, что он натворил, и побежал к пострадавшей, чтобы извиниться, но болельщики не пустили игрока к фанатке.

Конечно, Дрю увидел перед собой красный свет.

Dru Yearwood was sent off after he kicked a ball in the stands and injured a couple of fans. He was turned away from consoling them after he jumped into the stands. pic.twitter.com/NC0kf7eesk