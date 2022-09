Чичарито забил пяткой за Лос-Анджелес Гэлакси в матче МЛС – ВИДЕО

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Вест Хэма", "Байера" и "Севильи" Чичарито забил очень красивый гол пяткой за “Лос-Анджелес Гэлакси” в ​​матче регулярного чемпионата МЛС против "Колорадо Репидс".

Мексиканец замкнул прострел партнера и по совместимости соотечественника Хулиана Араухо, переправив мяч точно мимо голкипера.

Too smooth from Chicharito! ????



His backheel finish makes it 3-0 in favor of the @LAGalaxy! pic.twitter.com/WKxCCKZhmP