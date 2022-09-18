Чичарито забил пяткой за Лос-Анджелес Гэлакси в матче МЛС – ВИДЕО
Получилось эффектно и эффективно
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Вест Хэма", "Байера" и "Севильи" Чичарито забил очень красивый гол пяткой за “Лос-Анджелес Гэлакси” в матче регулярного чемпионата МЛС против "Колорадо Репидс".
Мексиканец замкнул прострел партнера и по совместимости соотечественника Хулиана Араухо, переправив мяч точно мимо голкипера.
Too smooth from Chicharito! ????— Major League Soccer (@MLS) September 18, 2022
His backheel finish makes it 3-0 in favor of the @LAGalaxy! pic.twitter.com/WKxCCKZhmP
Для Чичарито этот гол стал 15-м в текущем сезоне. Пока он идет на девятой позиции в рейтинге бомбардиров американского первенства.
Также отметим, что в поединке "ЛА Гелекси" - "Колорадо" отличился бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста. Правда, с отрицательной стороны: он был удален во втором тайме.
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