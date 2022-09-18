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Чичарито забил пяткой за Лос-Анджелес Гэлакси в матче МЛС – ВИДЕО

MLS
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Получилось эффектно и эффективно

Чичарито забил пяткой за Лос-Анджелес Гэлакси в матче МЛС – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Вест Хэма", "Байера" и "Севильи" Чичарито забил очень красивый гол пяткой за “Лос-Анджелес Гэлакси” в ​​матче регулярного чемпионата МЛС против "Колорадо Репидс".

Мексиканец замкнул прострел партнера и по совместимости соотечественника Хулиана Араухо, переправив мяч точно мимо голкипера.

Для Чичарито этот гол стал 15-м в текущем сезоне. Пока он идет на девятой позиции в рейтинге бомбардиров американского первенства.

Также отметим, что в поединке "ЛА Гелекси" - "Колорадо" отличился бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста. Правда, с отрицательной стороны: он был удален во втором тайме.

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В статье: Чичарито Лос-Анджелес Гэлакси
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