Шикарный гол со своей половины поля не помог. Реал Солт-Лейк проиграл Атласу в финале Кубка лиги
Декоративный турнир?
Real Salt Lake
Американский "Реал Солт-Лейк" встретился с мексиканской командой "Атлас" из Лиги МХ на стадионе "Америка-Ферст-Филд" в продолжение демонстративных матчей т.н. Кубка лиги.
Матч был богатым на события, в нем был забит потрясающий гол. Правый защитник Аарон Эррера ударом со своей половины поля, даже не с центра, забил мяч в ворота "Атласа".
Тем не менее, мексиканцы смогли переломить ход поединка: сравнять счет, выйти вперед и в итоге выиграть финальный поединок со счетом 1:2. Стоит отметить, что еще в первом тайме американская команда осталась в меньшинстве.
NO HE DID NOT ????— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 23, 2022
Aaron Herrera, just wow! ????
(Via @MLS)
pic.twitter.com/FCdpA8lqHj
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