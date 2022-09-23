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Шикарный гол со своей половины поля не помог. Реал Солт-Лейк проиграл Атласу в финале Кубка лиги

MLS
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Шикарный гол со своей половины поля не помог. Реал Солт-Лейк проиграл Атласу в финале Кубка лиги

Real Salt Lake

Новина українською

Американский "Реал Солт-Лейк" встретился с мексиканской командой "Атлас" из Лиги МХ на стадионе "Америка-Ферст-Филд" в продолжение демонстративных матчей т.н. Кубка лиги.

Матч был богатым на события, в нем был забит потрясающий гол. Правый защитник Аарон Эррера ударом со своей половины поля, даже не с центра, забил мяч в ворота "Атласа".

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Тем не менее, мексиканцы смогли переломить ход поединка: сравнять счет, выйти вперед и в итоге выиграть финальный поединок со счетом 1:2. Стоит отметить, что еще в первом тайме американская команда осталась в меньшинстве.

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В статье: Реал Солт-Лейк (США)
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Источник:
mlssoccer.com

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