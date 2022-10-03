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Игуаин закончит карьеру по окончанию сезона

MLS
(1 голосов)

Наигрался

Игуаин закончит карьеру по окончанию сезона

Фото: intermiamicf.com

Новина українською

"Интер" Майами, в котором сейчас выступает Гонсало Игуаин, объявил что по окончанию сезона МЛС 34-летний аргентинец завершит карьеру. Команде осталось провести два матча в чемпионате.

В этом сезоне Гонсало провел 21 матч, забил 14 голов и отдал 3 голевых передачи.

В своей карьере Игуаин выступал за "Реал", "Ювентус", "Челси", "Наполи", "Милан" и "Ривер Плейт". Он трижды брал чемпионство Испании, 3 – в Италии, выигрывал Лигу Европы.

"Интеру" же осталось провести два матча в чемпионате – с «Орландо Сити» и "Монреаль Импэкт". Команда занимает 7-е место в Восточной конференции на данный момент.

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В статье: Гонсало Игуаин Интер Майами
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Источник:
intermiamicf.com

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Комментарии (1)
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Maxam (Чернівці)
03.10.2022 в 21:12
Бабалабол, у 2015 році казав що завершить кар'єру, якщо з Наполі Дніпро не пройдуть. Гдє ти бьіл восємь лєт?
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