Игуаин закончит карьеру по окончанию сезона
Наигрался
Фото: intermiamicf.com
"Интер" Майами, в котором сейчас выступает Гонсало Игуаин, объявил что по окончанию сезона МЛС 34-летний аргентинец завершит карьеру. Команде осталось провести два матча в чемпионате.
В этом сезоне Гонсало провел 21 матч, забил 14 голов и отдал 3 голевых передачи.
В своей карьере Игуаин выступал за "Реал", "Ювентус", "Челси", "Наполи", "Милан" и "Ривер Плейт". Он трижды брал чемпионство Испании, 3 – в Италии, выигрывал Лигу Европы.
"Интеру" же осталось провести два матча в чемпионате – с «Орландо Сити» и "Монреаль Импэкт". Команда занимает 7-е место в Восточной конференции на данный момент.
Популярное сейчас
- Кривбасс призывает Зарю сменить логотип на украиноязычную версию
- ВСУ уничтожили подполковника-бурята, воевавшего в Украине еще в 2016-м
- Бандура: Не помню такого, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов
- ВСУ освбодили два населенных пункта на Херсонщине и село возле Лимана Донецкой области
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине