В MLS завершился регулярный чемпионат – стали известны пары плей-офф
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MLS
Завершился регулярный чемпионат МЛС, по итогам которого были сформированы пары плей-офф. Время в расписании указано киевское.
Западная конференция:
- 15.10 22:00 "Лос-Анджелес Гэлакси" – "Нэшвилл"
- 18.10 04:30 "Даллас" – "Миннесота Юнайтед"
- 16.10 22:00 "Остин" – "Реал Солт Лейк"
Восточная конференция:
- 15.10 19:30 "Нью-Йорк Ред Буллз" – "Цинциннати"
- 18.10 02:00 "Нью-Йорк Сити" – "Интер Майами"
- 17.10 03:00 "Монреаль Импакт" – "Орландо Сити"
"Филадельфия Юнион" и "Лос-Анджелес", как победители каждой из конференций, сразу сыграют в полуфинале.
- 21.10 03:00 "Филадельфия" – РБ / "Цинциннати"
- 21:10 05:00 "Лос-Анджелес" – "Гелакси" / "Нэшвилл"
- 23-24.10 Полуфиналы Конференций
- 31.10 Финалы Конференций
- 05.11 23:00 Финал Кубка МЛС
The East side of the bracket is set. West up next. pic.twitter.com/kJP68QfZgd— Major League Soccer (@MLS) October 9, 2022
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