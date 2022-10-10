В MLS завершился регулярный чемпионат – стали известны пары плей-офф

Завершился регулярный чемпионат МЛС, по итогам которого были сформированы пары плей-офф. Время в расписании указано киевское.

Западная конференция:

15.10 22:00 "Лос-Анджелес Гэлакси" – "Нэшвилл"

18.10 04:30 "Даллас" – "Миннесота Юнайтед"

16.10 22:00 "Остин" – "Реал Солт Лейк"

Восточная конференция:

15.10 19:30 "Нью-Йорк Ред Буллз" – "Цинциннати"

18.10 02:00 "Нью-Йорк Сити" – "Интер Майами"

17.10 03:00 "Монреаль Импакт" – "Орландо Сити"

"Филадельфия Юнион" и "Лос-Анджелес", как победители каждой из конференций, сразу сыграют в полуфинале.

21.10 03:00 "Филадельфия" – РБ / "Цинциннати"

21:10 05:00 "Лос-Анджелес" – "Гелакси" / "Нэшвилл"

23-24.10 Полуфиналы Конференций

31.10 Финалы Конференций

05.11 23:00 Финал Кубка МЛС