  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. В MLS завершился регулярный чемпионат – стали известны пары плей-офф
В тренде

В MLS завершился регулярный чемпионат – стали известны пары плей-офф

MLS
(1 голосов)

Это интересно

В MLS завершился регулярный чемпионат – стали известны пары плей-офф

MLS

Новина українською

Завершился регулярный чемпионат МЛС, по итогам которого были сформированы пары плей-офф. Время в расписании указано киевское.

Западная конференция:

  • 15.10 22:00 "Лос-Анджелес Гэлакси" – "Нэшвилл"
  • 18.10 04:30 "Даллас" – "Миннесота Юнайтед"
  • 16.10 22:00 "Остин" – "Реал Солт Лейк"

Восточная конференция:

  • 15.10 19:30 "Нью-Йорк Ред Буллз" – "Цинциннати"
  • 18.10 02:00 "Нью-Йорк Сити" – "Интер Майами"
  • 17.10 03:00 "Монреаль Импакт" – "Орландо Сити"

"Филадельфия Юнион" и "Лос-Анджелес", как победители каждой из конференций, сразу сыграют в полуфинале.

  • 21.10 03:00 "Филадельфия" – РБ / "Цинциннати"
  • 21:10 05:00 "Лос-Анджелес" – "Гелакси" / "Нэшвилл"
  • 23-24.10 Полуфиналы Конференций
  • 31.10 Финалы Конференций
  • 05.11 23:00 Финал Кубка МЛС
Читайте такжеШикарный гол со своей половины поля не помог. Реал Солт-Лейк проиграл Атласу в финале Кубка лиги

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: MLS
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде