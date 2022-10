Игуаин не сдержал слезы после последнего матча в карьере

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин официально завершил карьеру футболиста.

Случилось это в матче 1/8 финала плей-офф МЛС, где его команда уступила "Нью-Йорк Сити" (0:3). Для 34-летнего игрока этот поединок стал последним в профессиональной карьере. Еще в октябре он анонсировал, что попрощается с футболом по окончанию сезона.

После финального свистка Игуаин не смог сдержать эмоция и расплакался прямо на поле.

Напомним, Гонсало успел поиграть за такие клубы, как за "Реал", "Ювентус", "Челси", "Наполи", "Милан" и "Ривер Плейт". Он трижды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал чемпионат Италии, а также становился победителем Лиги Европы. В составе национальной сборной Аргентины он провел 75 матчей и забил 31 гол.

What an incredible career ????



An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. ???????? pic.twitter.com/m99OiDKkun