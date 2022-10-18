Игуаин не сдержал слезы после последнего матча в карьере
Аргентинец попрощался с футболом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин официально завершил карьеру футболиста.
Случилось это в матче 1/8 финала плей-офф МЛС, где его команда уступила "Нью-Йорк Сити" (0:3). Для 34-летнего игрока этот поединок стал последним в профессиональной карьере. Еще в октябре он анонсировал, что попрощается с футболом по окончанию сезона.
После финального свистка Игуаин не смог сдержать эмоция и расплакался прямо на поле.
Напомним, Гонсало успел поиграть за такие клубы, как за "Реал", "Ювентус", "Челси", "Наполи", "Милан" и "Ривер Плейт". Он трижды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал чемпионат Италии, а также становился победителем Лиги Европы. В составе национальной сборной Аргентины он провел 75 матчей и забил 31 гол.
What an incredible career ????— Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022
An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. ???????? pic.twitter.com/m99OiDKkun
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