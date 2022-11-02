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Игуаин – лучший игрок года в Интер Майами Бекхэма. Он завершил карьеру по окончанию сезона

MLS
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Клуб почтил карьеру аргентинца

Игуаин – лучший игрок года в Интер Майами Бекхэма. Он завершил карьеру по окончанию сезона

Фото: intermiamicf.com

Новина українською

Гонсало Игуаин признан лучшим игроком года в "Интер" Майами, сообщает официальный сайт клуба. Сезон-2022 в МЛС стал последним в его карьере.

В этом сезоне Гонсало забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи в 31 матче за клуб. Он пять раз попал в команду недели, а один из его голов был номинирован на мяч сезона.

Игуаин выступал за "Интер" Майами с 2020-го. Он провел за клуб 68 матчей, забил 29 голов и отдал 14 голевых передач.

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В статье: Дэвид Бекхэм Гонсало Игуаин Интер Майами
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Источник:
intermiamicf.com

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