Игуаин – лучший игрок года в Интер Майами Бекхэма. Он завершил карьеру по окончанию сезона

Гонсало Игуаин признан лучшим игроком года в "Интер" Майами, сообщает официальный сайт клуба. Сезон-2022 в МЛС стал последним в его карьере.

В этом сезоне Гонсало забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи в 31 матче за клуб. Он пять раз попал в команду недели, а один из его голов был номинирован на мяч сезона.

Игуаин выступал за "Интер" Майами с 2020-го. Он провел за клуб 68 матчей, забил 29 голов и отдал 14 голевых передач.