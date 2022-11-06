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Благодаря спасительному голу Гарета Бейла на 128-й минуте Лос-Анджелес стал чемпионом МЛС.

MLS
(2 голосов)

Валлиец удачно вышел на замену

Благодаря спасительному голу Гарета Бейла на 128-й минуте Лос-Анджелес стал чемпионом МЛС.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поздним вчерашним вечером по центральноевропейскому времени в МЛС проходил финал плей-офф: "Лос-Анджелес" и "Филадельфия Юнион" встречались в решающем матче чемпионата.

В основное время команды забили по два гола, переведя встречу в овертайм. Все самое интересное происходило в конце четвертого тайма. Сначала прямую красную получил голкипер "Лос-Анджелес" Крепо, затем "Филадельфия" забила на 120+4 минуте, однако Гарет Бейл снова сравнял на 120+8 минуте!

Валлиец отозвался на передачу партнера и забил головой. Отметим, что нападающий вышел на поле на 97-й минуте, заменив Карлоса Велу.

В итоге игра перешла в серию пенальти, где со счетом 3:0 победил ЛА.

Добавим, что "Лос-Анджелес" выиграл и регулярный чемпионат Западной Конференции.

Гарет Бейл присоединился к ЛА в июле этого года. В общей сложности он провел за свою новую команду 14 матчей, отличившись тремя голами.

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В статье: Гарет Бэйл Карлос Вела Филадельфия Юнион (США) ФК "Лос-Анджелес"
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