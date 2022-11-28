 Представитель Месси опроверг переход аргентинца в клуб Бекхэма ᐉ UA-Футбол
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Представитель Месси опроверг переход аргентинца в клуб Бекхэма

MLS
(2 голосов)

Переговоры между клубом и игроком не велись

Представитель Месси опроверг переход аргентинца в клуб Бекхэма

Фото: SPORT

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Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси не ведет переговоры с "Интер Майями" из МЛС. Данные слухи опровергнул представитель аргентинского футболиста Марсело Мендес.

"Это ложь, это фейковые новости. Нет никаких переговоров о переходе Лионеля в "Интер Майами" в следующем сезоне", - цитирует представителя футболиста CNN.

Ранее британское издание The Times сообщило, что "Интер Майями" близок к подписанию Месси. В данный момент аргентинец борется за выход в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
CNN

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