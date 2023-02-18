Кривцов дебютировал за Интер Майами
Пока что в товарищеской игре
Фото: InterMiamiCF
В рамках контрольного поєдинку "Інтер Маямі" грає против фК "Остін".
У стартовом складі команди з Маямі на поле вийшов Сергій Кривцов.
Цей матч став дебютним для 31-річного українця у футболці американського клубу.
Нагадаємо, Сергій перейшов в "Інтер" цієї зими з донецького "Шахтаря".
Tonight’s final pre-season match Starting XI ???????? pic.twitter.com/9FN6es9zbL— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 18, 2023
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