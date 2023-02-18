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Кривцов дебютировал за Интер Майами

MLS
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Пока что в товарищеской игре

Кривцов дебютировал за Интер Майами

Фото: InterMiamiCF

Новина українською

В рамках контрольного поєдинку "Інтер Маямі" грає против фК "Остін".

У стартовом складі команди з Маямі на поле вийшов Сергій Кривцов.

Цей матч став дебютним для 31-річного українця у футболці американського клубу.

Нагадаємо, Сергій перейшов в "Інтер" цієї зими з донецького "Шахтаря".

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В статье: Сергей Кривцов ФК Остин Интер Майами
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