Интер Майами Кривцова потерпел первое поражение в сезоне
Команда украинца забила в свои ворота
Інтер Маямі у Twitter
"Интер Майами" потерпел первое поражение в сезоне. Это произошло в поединке с "Нью-Йорк Сити" (0:1). В первом тайме мяч в свои ворота забил защитник гостей Кристофер Маквэй.
Украинский защитник Сергей Кривцов сыграл все 90 минут. В пассиве украинца желтая карточка на 59-й минуте.
Всего Кривцов сыграл за Интер в регулярном чемпионате МЧС 3 матча и забил 1 гол. Команда занимает 5-е место в Восточной конференции МЛС.
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