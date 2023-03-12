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Интер Майами Кривцова потерпел первое поражение в сезоне

MLS
(1 голосов)

Команда украинца забила в свои ворота

Интер Майами Кривцова потерпел первое поражение в сезоне

Інтер Маямі у Twitter

Новина українською

"Интер Майами" потерпел первое поражение в сезоне. Это произошло в поединке с "Нью-Йорк Сити" (0:1). В первом тайме мяч в свои ворота забил защитник гостей Кристофер Маквэй.

Украинский защитник Сергей Кривцов сыграл все 90 минут. В пассиве украинца желтая карточка на 59-й минуте.

Всего Кривцов сыграл за Интер в регулярном чемпионате МЧС 3 матча и забил 1 гол. Команда занимает 5-е место в Восточной конференции МЛС.

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В статье: МЛС Интер Майами
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