Суарес может заиграть в MLS

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес в следующем сезон может стать игроком одного из клубов МЛС. Об интересе к игроку сообщает Todofichajes. Название команды пока не разглашается.

В настоящее время экс-нападающий "Барселоны" выступает в составе бразильского "Гремио". Несмотря на то, что контракт уругвайского форварда с клубом рассчитан до 2024 года, сменить команду он может в период летнего трансферного окна.

Напомним, Суарес присоединился к "Гремио" зимой. В первой половине сезона Луис выступал на родине за "Насьональ". В его активе 5 голов в 12 матчах.

Трансферная стоимость 36-летнего форварда оценивается в 4 миллиона евро.