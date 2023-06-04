  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси встал на шаг поближе к МЛС. Интер Майями официально предложил трехлетний контракт
В тренде

Месси встал на шаг поближе к МЛС. Интер Майями официально предложил трехлетний контракт

MLS
(1 голосов)

Кривцов может играть в одном слоге с легендой

Месси встал на шаг поближе к МЛС. Интер Майями официально предложил трехлетний контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси стал еще на один шаг поближе к переходу в американскую лигу МЛС. Как сообщает Marca, аргентинец получил официальное предложение.

"Интер" Майами предложил нападающему контракт на три сезона с высокой зарплатой, однако ее не стоит сравнивать с предложением "Аль-Хиляля", готового выложить 400 миллионов долларов в год за услуги Месси.

Однако все равно это потенциально самая большая зарплата в МЛС. Отметим, что согласно правилам лиги, каждая команда может иметь только троих футболистов, оплата труда которых превышает один миллион долларов в год. Возможный заработок Лео значительно превышает этот порог.

В настоящее время предложение "Интера" является единственным официальным для Месси, кроме предложения из Саудовской Аравии.

Читайте такжеОфициально: Лионель Месси покинул Пари Сен-Жермен
По теме
yellow-arrow
Фанаты Интер Майами требуют, чтобы Месси перешел в МЛС
yellow-arrow
Интер Майами выиграл третий матч подряд. Кривцов впервые в США был заменен
yellow-arrow
Динамо отказало клубу MLS в трансфере Сироты, - источник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде