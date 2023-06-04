Месси встал на шаг поближе к МЛС. Интер Майями официально предложил трехлетний контракт
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси стал еще на один шаг поближе к переходу в американскую лигу МЛС. Как сообщает Marca, аргентинец получил официальное предложение.
"Интер" Майами предложил нападающему контракт на три сезона с высокой зарплатой, однако ее не стоит сравнивать с предложением "Аль-Хиляля", готового выложить 400 миллионов долларов в год за услуги Месси.
Однако все равно это потенциально самая большая зарплата в МЛС. Отметим, что согласно правилам лиги, каждая команда может иметь только троих футболистов, оплата труда которых превышает один миллион долларов в год. Возможный заработок Лео значительно превышает этот порог.
В настоящее время предложение "Интера" является единственным официальным для Месси, кроме предложения из Саудовской Аравии.
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