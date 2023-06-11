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Новый клуб Месси проиграл шестой матч подряд в чемпионате

MLS
(2 голосов)

И Кривцов не помог

Новый клуб Месси проиграл шестой матч подряд в чемпионате

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" из Майами на неделе оказался в центре внимания всего футбольного мира - именно этот клуб следующей остановкой в своей карьере выбрал Лионель Месси.

Аргентинцу придется постараться, чтобы вытащить свою новую команду из той ямы, в которой она оказалась. В ночь на воскресенье "Интер" проиграл свой шестой матч в рамках МЛС. На этот раз "Нью Ингланд Революшн" со счетом 1:3.

Месси участия в игре еще не принимал. А вот Сергей Кривцов провел на поле весь матч и заработал, как и вся оборона, посредственную оценку. Очевидно, что на игру с Германией защитник не успеет, а вот до Северной Македонии и Мальты Сергей должен присоединиться к команде Реброва.

"Интер" занимает последнее место в Восточной Конференции. В его активе 5 побед, 12 поражений и ни одной ничьей.

Следующий матч "Интер" проведет 25 июня после международной паузы.

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В статье: Сергей Кривцов МЛС Интер Майами
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