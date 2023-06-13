Какие известные футболисты играли в МЛС? Квиз

В начале этого лета стало известно, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру в команде МЛС "Интер Майами". По этому поводу мы предлагаем проверить, знаете ли вы известных игроков, которые играли в сильнейшей лиге США, пройдя наш квиз. Буду даны игроки и вам нужно ответить, выступал тот или иной исполнитель в МЛС.