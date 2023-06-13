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Какие известные футболисты играли в МЛС? Квиз

MLS
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Какие известные футболисты играли в МЛС? Квиз

Business Insider

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В начале этого лета стало известно, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру в команде МЛС "Интер Майами". По этому поводу мы предлагаем проверить, знаете ли вы известных игроков, которые играли в сильнейшей лиге США, пройдя наш квиз. Буду даны игроки и вам нужно ответить, выступал тот или иной исполнитель в МЛС.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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