Какие известные футболисты играли в МЛС? Квиз
Какой из ответов стал для вас наиболее неожиданным?
Business Insider
В начале этого лета стало известно, что легендарный аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру в команде МЛС "Интер Майами". По этому поводу мы предлагаем проверить, знаете ли вы известных игроков, которые играли в сильнейшей лиге США, пройдя наш квиз. Буду даны игроки и вам нужно ответить, выступал тот или иной исполнитель в МЛС.
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