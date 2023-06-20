Президент Интер Майами: Мы готовили наш состав к приезду Месси. Подписаний будет больше, чем ожидают люди
Ждем Бускетса и Альбу?
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Президент "Интер" Майами Хорхе Мас рассказал какие трансферы на вход ожидаются в клубе после перехода Лео Месси. Ожидается от трех до пяти подписаний.
"Мы готовили наш состав к приезду Месси (в 2023 году), поэтому мы заложили огромную свободу действий. Во время летнего трансферного окна мы подпишем новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди.
Нам не нужно разрушать команду, проводить чистку состава, но я могу сказать, что потенциально мы заключим от трех до пяти контрактов", – сказал Хорхе Мас.
Ранее сообщалось, что "Интер" Майами собирается подписать Серхио Бускетса и Жорди Альбу вслед за Лео. У футболистов есть предложения из Саудовской Аравии, но они скорее всего выберут присоединится к новому клубу своего бывшего одноклубника.
Напомним, что Лео в интервью объявил, что уходит в "Интер" Майами. Аргентинец устал от давления в Европе и хочет выступать в более спокойной обстановке.
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