  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси – 36. Один из лучших игроков в истории футбола празднует День рождения
В тренде

Месси – 36. Один из лучших игроков в истории футбола празднует День рождения

MLS
(2 голосов)

Поздравляем!

Месси – 36. Один из лучших игроков в истории футбола празднует День рождения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 24 июня, уже легендарному нападающему Лионелю Месси исполнилось 36 лет. Он родился в этот день в 1987 году в аргентинском городе Росарио.

За свою карьеру Лео смог победить почти во всех турнирах, в которых участвовал. Ему не подчинился только Кубок Франции. В общей сложности на счету Месси 38 официальных трофеев на клубном уровне и два титула в сборной.

Кроме этого, он по три раза становился игроком года УЕФА и ФИФА, а также семь раз обладателем Золотого мяча.

Всю свою клубную карьеру Лео провел в "Барселоне" и "Пари Сен-Жермен". Недавно он присоединился к "Интеру" Майями на правах свободного агента.

По теме
yellow-arrow
Официально: Бускетс перешел в Интер Майами
yellow-arrow
Президент Интер Майами: Мы готовили наш состав к приезду Месси. Подписаний будет больше, чем ожидают люди
yellow-arrow
Бускетс может присоединиться к Интер Майами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Интер Майами
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Опанасович (Ковалівка)
24.06.2023 в 11:54
ряжений чемпіон, допінгований лузер та крадій золотих м'ячів. такі "заслуги" стали можливі лише завдяки корупції у футболі
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде