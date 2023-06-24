Месси – 36. Один из лучших игроков в истории футбола празднует День рождения
Поздравляем!
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 июня, уже легендарному нападающему Лионелю Месси исполнилось 36 лет. Он родился в этот день в 1987 году в аргентинском городе Росарио.
So many magic moments ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2023
Happy Birthday, Lionel Messi ????#UCL pic.twitter.com/pMPH7oWuq5
За свою карьеру Лео смог победить почти во всех турнирах, в которых участвовал. Ему не подчинился только Кубок Франции. В общей сложности на счету Месси 38 официальных трофеев на клубном уровне и два титула в сборной.
Кроме этого, он по три раза становился игроком года УЕФА и ФИФА, а также семь раз обладателем Золотого мяча.
Всю свою клубную карьеру Лео провел в "Барселоне" и "Пари Сен-Жермен". Недавно он присоединился к "Интеру" Майями на правах свободного агента.
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