Месси – 36. Один из лучших игроков в истории футбола празднует День рождения

Сегодня, 24 июня, уже легендарному нападающему Лионелю Месси исполнилось 36 лет. Он родился в этот день в 1987 году в аргентинском городе Росарио.

So many magic moments ✨



Happy Birthday, Lionel Messi ????#UCL pic.twitter.com/pMPH7oWuq5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2023

За свою карьеру Лео смог победить почти во всех турнирах, в которых участвовал. Ему не подчинился только Кубок Франции. В общей сложности на счету Месси 38 официальных трофеев на клубном уровне и два титула в сборной.

Кроме этого, он по три раза становился игроком года УЕФА и ФИФА, а также семь раз обладателем Золотого мяча.

Всю свою клубную карьеру Лео провел в "Барселоне" и "Пари Сен-Жермен". Недавно он присоединился к "Интеру" Майями на правах свободного агента.