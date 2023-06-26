Месси: Несколько дней отпуска, а потом приеду новый город, в свой новый клуб
Скоро Лео прибудет в распоряжение нового клуба
Фото: psg.fr
Лионель Месси прокомментировал прошальный матч Хуана Рикельме. Аргентинец с нетерпением ждет приезда в новый клуб.
"Очень приятно иметь возможность присутствовать на прощальном матче (Рикельме), учитывая, что он значит для футбола в Аргентине, для "Бока Хуниорс", снова оказаться на "Ла Бомбонере".
Дальше у меня будет несколько дней отпуска, а затем я приеду в новый город, в свой новый клуб ("Интер Майами"), я очень взволнован", – сказал Месси.
Месси посетил прощальный матч Хуана Рикельме между сборной Аргентины и "Бока Хуниорс". Матч состоялся спустя 8 лет после завершения карьеры Рикельме.
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