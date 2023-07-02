Владелец Интер Майами: Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня

Совладелец футбольного клуба "Интер Майами", кубино-американский бизнесмен Хорхе Мас, ответил на вопрос о новичке команды Серхио Бускетсе и рассказал, чьего появления в клубе еще можно ждать этим летом.

"Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня. Мы разговариваем с Бускетсом уже около года. В раздевалке это будет очень важно. Тем более для ребят из академии".

Кто еще придет? Еще двое или трое. Хорди Альба? С Хорди Альбой говорили. Луис Суарес? У него контракт, и я не знаю, получится ли это. С Ди Марией мы тоже разговаривали, но, похоже, он намерен подписать контракт с другой командой. Все объявления появятся до 15 июля", – сказал Мас.