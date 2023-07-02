  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Владелец Интер Майами: Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня
В тренде

Владелец Интер Майами: Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня

MLS
(1 голосов)

Бизнесмен рассказал, кто еще может прийти в команду

Владелец Интер Майами: Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Liewig - Corbis/Corbis

Новина українською

Совладелец футбольного клуба "Интер Майами", кубино-американский бизнесмен Хорхе Мас, ответил на вопрос о новичке команды Серхио Бускетсе и рассказал, чьего появления в клубе еще можно ждать этим летом.

"Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня. Мы разговариваем с Бускетсом уже около года. В раздевалке это будет очень важно. Тем более для ребят из академии".

Кто еще придет? Еще двое или трое. Хорди Альба? С Хорди Альбой говорили. Луис Суарес? У него контракт, и я не знаю, получится ли это. С Ди Марией мы тоже разговаривали, но, похоже, он намерен подписать контракт с другой командой. Все объявления появятся до 15 июля", – сказал Мас.

Напомним, 30 июня закончился контракт Хорди Альбы с "Барселоной", а соглашение Луиса Суареса с бразильским "Гремио" действует до конца 2024 года. Также ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария близок к переходу в португальскую "Бенфику".

По теме
yellow-arrow
Интер Майами ведет переговоры с Альбой и Рамосом. Клуб планирует оформить все трансферы до 15 июля
yellow-arrow
Интер Майами прервал проигрышную серию из семи матчей в МЛС. Кривцов сыграл 90 минут
yellow-arrow
Месси: Несколько дней отпуска, а потом приеду в новый город, в свой новый клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде