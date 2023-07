Новая команда Месси выгрызла ничью благодаря роскошной бисиклете на 90-й минуте

В ночь с 4 на 5 июля в MLS был сыгран матч между "Интером" из Майами и командой "Коламбус Крю". Поединок завершился со счетом 2:2 на табло, гости дважды выходили вперед, но хозяева оба раза отыгрывались. Выгрызть ничью новой команде Лионеля Месси удалось на 90-й минуте встречи.

Результативная комбинация началась на правом фланге. Аккуратный черпачок форварда Лионеля Кампана прилетел в район 11-метровой отметки, откуда Хосеф Мартинес роскошными ножницами прошил вратаря, удар пришелся прямо под перекладину. К слову, венесуэльский нападающий появился на поле по ходу матча.

JOSEF. MARTÍNEZ. ????????????????



A Campana chip ➡️ Martínez to make it level once again.#MIAvCLB | 2-2 pic.twitter.com/f8NpfjOhzO