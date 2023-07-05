Новая команда Месси выгрызла ничью благодаря роскошной бисиклете на 90-й минуте
Красивый выстрел
Inter Miami CF
В ночь с 4 на 5 июля в MLS был сыгран матч между "Интером" из Майами и командой "Коламбус Крю". Поединок завершился со счетом 2:2 на табло, гости дважды выходили вперед, но хозяева оба раза отыгрывались. Выгрызть ничью новой команде Лионеля Месси удалось на 90-й минуте встречи.
Результативная комбинация началась на правом фланге. Аккуратный черпачок форварда Лионеля Кампана прилетел в район 11-метровой отметки, откуда Хосеф Мартинес роскошными ножницами прошил вратаря, удар пришелся прямо под перекладину. К слову, венесуэльский нападающий появился на поле по ходу матча.
JOSEF. MARTÍNEZ. ????????????????— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 5, 2023
A Campana chip ➡️ Martínez to make it level once again.#MIAvCLB | 2-2 pic.twitter.com/f8NpfjOhzO
"Интер" занимает последнее место в таблице Восточной конференции MLS. После прихода нового тренера, Херардо Мартинеса, коллектив из Майами дважды подряд оформил паритет, хотя до назначения специалиста 7 раз подряд проиграл в чемпионате. Напомним, что презентация Лионеля Месси как игрока "Интера" запланирована на 16 июля.
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