Интер Майами третий раз подряд сыграл вничью. Кривцов провел полный матч

В матче американской МЛС "Ди Си Юнайтед" дома принимал "Интер Майами". Команды завершили поединок со счётом 2:2.

В первом тайме коллективы голов не забивали, а после перерыва “Интер” дважды выходил вперед, однако терял преимущество.

Украинский центральный защитник Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды из Майами и провел весь матч. На шестой компенсированной минуте до первого тайма он получил желтую карточку.

Это третья подряд ничья для "Интера" в чемпионате. Перед этим была серия из семи поражений. В настоящее время маямский клуб идет на последнем (15) месте в турнирной таблице Восточной Конференции. У “Интера” на одно очко меньше, чем у 14 “Торонто”, однако у канадцев на две игры больше.

В ночь с 8 на 9 июля свой матч провел еще один украинец, выступающий на американских полях. Денис Костышин появился в стартовом составе "Эль-Пасо" на матч против "Монтерей-Бэй" и провел 86 минут. Команды завершили поединок со счетом 0:0.