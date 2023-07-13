Месси прошел медосмотр в Интер Майами

Лионель Месси прошел медосмотр для перехода в "Интер" Майами. Аргентинец может дебютировать уже 21-го июля.

Сегодня Месси посетил также тренировку, где познакомился с партнерами по команде.

При этом отмечается, что фото с нападающим не будут публиковать, пока трансфер не будет зарегистрирован официально, чего пока не произошло.

О переходе Лео в "Интер" стало известно в начале июня. Аршентинец рассказал об этом в интервью, а позже подтвердил и сам клуб.

Позже стало известно, что футболист уже договорился с "Барселоной", но в последний момент принял решение уехать в чемпионат, где нет такого давления как в Ла Лиге или во Франции.