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Месси прошел медосмотр в Интер Майами

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Лео также поприсутствовал на тренировке

Месси прошел медосмотр в Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Liewig - Corbis/Corbis

Лионель Месси прошел медосмотр для перехода в "Интер" Майами. Аргентинец может дебютировать уже 21-го июля.

Сегодня Месси посетил также тренировку, где познакомился с партнерами по команде.

При этом отмечается, что фото с нападающим не будут публиковать, пока трансфер не будет зарегистрирован официально, чего пока не произошло.

О переходе Лео в "Интер" стало известно в начале июня. Аршентинец рассказал об этом в интервью, а позже подтвердил и сам клуб.

Позже стало известно, что футболист уже договорился с "Барселоной", но в последний момент принял решение уехать в чемпионат, где нет такого давления как в Ла Лиге или во Франции.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
espn.com

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