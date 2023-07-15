Официально: Месси игрок Интер Майами
У Кривцова новый партнер по команде
Фото: Inter Miami
"Интер Майами" официально объявил о подписании Лионеля Месси. 7-кратный обладатель золотого мяча будет играть под 10-м номером, который ранее был у него в "Барселоне".
Он присоединился к клубу свободным агентом, после того, как покинул "ПСЖ" после окончания сделки.
Контракт 36-летнего аргентинца рассчитан на два года. Сейчас портал transfermarkt оценивает действующего чемпиона мира в 35 млн евро.
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Источник:twitter.com
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