Официально: Месси игрок Интер Майами

"Интер Майами" официально объявил о подписании Лионеля Месси. 7-кратный обладатель золотого мяча будет играть под 10-м номером, который ранее был у него в "Барселоне".

Он присоединился к клубу свободным агентом, после того, как покинул "ПСЖ" после окончания сделки.

Контракт 36-летнего аргентинца рассчитан на два года. Сейчас портал transfermarkt оценивает действующего чемпиона мира в 35 млн евро.