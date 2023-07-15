  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Официально: Месси игрок Интер Майами
В тренде

Официально: Месси игрок Интер Майами

MLS
Обновлено
(2 голосов)

У Кривцова новый партнер по команде

Официально: Месси игрок Интер Майами

Фото: Inter Miami

Новина українською

"Интер Майами" официально объявил о подписании Лионеля Месси. 7-кратный обладатель золотого мяча будет играть под 10-м номером, который ранее был у него в "Барселоне".

Он присоединился к клубу свободным агентом, после того, как покинул "ПСЖ" после окончания сделки.

Контракт 36-летнего аргентинца рассчитан на два года. Сейчас портал transfermarkt оценивает действующего чемпиона мира в 35 млн евро.

Ранее сообщалось, что ветеран участвовал в тренировке команды и может дебютировать за клуб уже 21-го июля.

По теме
yellow-arrow
Месси прошел медосмотр в Интер Майами
yellow-arrow
В дополнение к GOAT-пиву. Лео Месси презентовал фирменный сэндвич. ВИДЕО
yellow-arrow
Интер Майами третий раз подряд сыграл вничью. Кривцов провел полный матч
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде