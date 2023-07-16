Интер Майами разгромно уступил в матче МЛС с Кривцовым в составе

В матче регулярного чемпионата МЛС лидер Западной Конференции "Сент-Луис Сити" дома принимал аутсайдера Восточной Конференции "Интер Майами". Матч завершился разгромной победой хозяев 3:0.

Дважды "Сент-Луис Сити" забил до перерыва, еще раз – перед финальным свистком. Украинец Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут.

Это поражение прервало трехматчевую ничейную серию "Интера". Команда продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы, имея в активе 18 очков за 22 поединка.