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Интер Майами разгромно уступил в матче МЛС с Кривцовым в составе

MLS
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Месси не вдохновил

Интер Майами разгромно уступил в матче МЛС с Кривцовым в составе

Інтер Маямі у Twitter

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В матче регулярного чемпионата МЛС лидер Западной Конференции "Сент-Луис Сити" дома принимал аутсайдера Восточной Конференции "Интер Майами". Матч завершился разгромной победой хозяев 3:0.

Дважды "Сент-Луис Сити" забил до перерыва, еще раз – перед финальным свистком. Украинец Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут.

Это поражение прервало трехматчевую ничейную серию "Интера". Команда продолжает замыкать турнирную таблицу своей группы, имея в активе 18 очков за 22 поединка.

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В статье: Сергей Кривцов Сент-Луис Интер Майами
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