Президент Интера Майами – о трансфере Месси: Мы продолжим воплощать мечты в реальность

Президент и совладелец "Интера" Майами Хорхе Мас прокомментировал официальное представление Лионеля Месси в качестве игрока американского клуба.

“Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме.

В 2018 году мы обещали построить амбициозный клуб, который бы привлекал лучших игроков мира. Клуб, который изменит представление о футболе в США и станет предметом обсуждения в любых разговорах о футболе.

От всего сердца благодарю наших болельщиков, которые никогда не переставали верить. В то же время, мы продолжим воплощать мечты в реальность”, - сказал Мас.