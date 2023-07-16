Президент Интера Майами – о трансфере Месси: Мы продолжим воплощать мечты в реальность
Сначала Кривцов, потом Лео
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент и совладелец "Интера" Майами Хорхе Мас прокомментировал официальное представление Лионеля Месси в качестве игрока американского клуба.
“Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме.
В 2018 году мы обещали построить амбициозный клуб, который бы привлекал лучших игроков мира. Клуб, который изменит представление о футболе в США и станет предметом обсуждения в любых разговорах о футболе.
От всего сердца благодарю наших болельщиков, которые никогда не переставали верить. В то же время, мы продолжим воплощать мечты в реальность”, - сказал Мас.
Месси подписал контракт с "Интером" до конца 2025 года. Это его первый профессиональный клуб вне Европы. Зарплата аргентинца составит около 60 миллионов евро в год.
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