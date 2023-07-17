  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Месси: Перехожу в Майами с таким же желанием, как и всегда. Я в Интере, чтобы соревноваться
В тренде

Месси: Перехожу в Майами с таким же желанием, как и всегда. Я в Интере, чтобы соревноваться

MLS
(1 голосов)

Сказал под аплодисменты всего стадиона

Месси: Перехожу в Майами с таким же желанием, как и всегда. Я в Интере, чтобы соревноваться

Fabrizio Romano

Новина українською

Аргентинский форвард Лионель Месси был представлен в качестве футболиста американского клуба "Интер" (Майами). На презентации нападающий заявил:

"Я очень рад быть здесь! Не могу дождаться, когда начну тренироваться и играть. Я здесь, чтобы соревноваться, побеждать, помогать команде, как и всегда. Я приезжаю сюда с таким же желанием, как и всегда. Мы получим много удовольствия".

Читайте такжеПрезидент Интера Майами – о трансфере Месси: Мы продолжим воплощать мечты в реальность

Клуб устроил яркое шоу в честь представления Лионеля Месси и Серхио Бускетса. Ведущий назвал Лео "лучшим номером 10 в мире". Месси появился на сцену под громкие овации, там его ждали владельцы клуба с новой футболкой.

По теме
yellow-arrow
Официально: Бускетс присоединился к Месси в Интер Майами
yellow-arrow
Президент Интера Майами – о трансфере Месси: Мы продолжим воплощать мечты в реальность
yellow-arrow
Интер Майами разгромно уступил в матче МЛС с Кривцовым в составе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com/FabrizioRomano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде