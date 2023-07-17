Месси: Перехожу в Майами с таким же желанием, как и всегда. Я в Интере, чтобы соревноваться
Сказал под аплодисменты всего стадиона
Fabrizio Romano
Аргентинский форвард Лионель Месси был представлен в качестве футболиста американского клуба "Интер" (Майами). На презентации нападающий заявил:
"Я очень рад быть здесь! Не могу дождаться, когда начну тренироваться и играть. Я здесь, чтобы соревноваться, побеждать, помогать команде, как и всегда. Я приезжаю сюда с таким же желанием, как и всегда. Мы получим много удовольствия".
Клуб устроил яркое шоу в честь представления Лионеля Месси и Серхио Бускетса. Ведущий назвал Лео "лучшим номером 10 в мире". Месси появился на сцену под громкие овации, там его ждали владельцы клуба с новой футболкой.
Bienvenido a nuestra familia???????? pic.twitter.com/k7VOSGo1lv— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023
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