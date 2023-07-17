Месси: Перехожу в Майами с таким же желанием, как и всегда. Я в Интере, чтобы соревноваться

Аргентинский форвард Лионель Месси был представлен в качестве футболиста американского клуба "Интер" (Майами). На презентации нападающий заявил:

"Я очень рад быть здесь! Не могу дождаться, когда начну тренироваться и играть. Я здесь, чтобы соревноваться, побеждать, помогать команде, как и всегда. Я приезжаю сюда с таким же желанием, как и всегда. Мы получим много удовольствия".

Клуб устроил яркое шоу в честь представления Лионеля Месси и Серхио Бускетса. Ведущий назвал Лео "лучшим номером 10 в мире". Месси появился на сцену под громкие овации, там его ждали владельцы клуба с новой футболкой.