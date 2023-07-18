Месси вручат ключи от города во Флориде. Он находится в 40 км от Майами
В США его рады видеть
Фото: Inter Miami
Мэр Форт-Лодэрдейла Дин Транталис заявил, что хочет вручить Лионелю Месси ключ от города. Он рад приходу Лео в "Интер Майами".
"Я намерен посетить его первую игру и надеюсь с ним встретиться.
От лица города я вручу ему ключ от города, чтобы показать, что наши двери, наши сердца открыты для него и его семьи.
Для футбола Южной Флориды настали славные времена", – заявил Дин Транталис.
Форт-Лодэрдейл находится на 40 км к северу от Майами с населением в 165 тысяч человек.
Считается, что Месси дебютирует за "Интер Майами" уже 21-го июля в игре против "Крус Асуль" из Мексики.
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Источник:dailymail.co.uk
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