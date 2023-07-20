Месси получит капитанскую повязку в Интере Майами
Сразу большое доверие к аргентинцу
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Новоиспеченный игрок "Интера" Майами Лионель Месси дебютирует в новом клубе сразу с капитанской повязкой. Эту информацию подтвердил журналист TycSports Гастон Эдул.
Предыдущим капитаном "Интера" был бразильский полузащитник Грегоре, с марта этого года находящийся в лазарете. Его обязанности исполнял венесуэльский нападающий Жозеф Мартинес.
Также известно, что аргентинец будет выступать в футболке со своей привычной 10-й на спине. Последним обладателем этого номера был Гонсало Игуаин, покинувший клуб в декабре 2022 года.
Первый матч Месси в США ожидается в ночь с 21 на 22 июля. "Интер" сойдется в поединке Кубка лиги против мексиканского "Крус Асуль". Старт встречи запланирован на 3:00 по киевскому времени.
Недавно Лео и другой летний новичок Серхио Бускетс провели первую тренировку с командой. Отметим, что они оба подписали с "Интером" контракт до 31 декабря 2025 года.
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