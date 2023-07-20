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Месси получит капитанскую повязку в Интере Майами

MLS
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Сразу большое доверие к аргентинцу

Месси получит капитанскую повязку в Интере Майами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный игрок "Интера" Майами Лионель Месси дебютирует в новом клубе сразу с капитанской повязкой. Эту информацию подтвердил журналист TycSports Гастон Эдул.

Предыдущим капитаном "Интера" был бразильский полузащитник Грегоре, с марта этого года находящийся в лазарете. Его обязанности исполнял венесуэльский нападающий Жозеф Мартинес.

Также известно, что аргентинец будет выступать в футболке со своей привычной 10-й на спине. Последним обладателем этого номера был Гонсало Игуаин, покинувший клуб в декабре 2022 года.

Первый матч Месси в США ожидается в ночь с 21 на 22 июля. "Интер" сойдется в поединке Кубка лиги против мексиканского "Крус Асуль". Старт встречи запланирован на 3:00 по киевскому времени.

Недавно Лео и другой летний новичок Серхио Бускетс провели первую тренировку с командой. Отметим, что они оба подписали с "Интером" контракт до 31 декабря 2025 года.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
infobae.com

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